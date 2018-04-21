Изъятое оружие боевиков продемонстрировали в Думейре

Более 10 тыс. единиц вооружения и боеприпасов, изъятых у исламисткой группировки "Джейш аль-Ислам", продемонстрировали в Думейре в субботу, передает корреспондент ТАСС с места события.
Было представлено стрелковое оружие, минометы, противотанковые ракетные комплекты TOW и около 20 танков, большая часть вооружений была произведена в государствах НАТО. Мины и гранаты кустарного производства, а также снаряды для так называемых баллонометов (самодельные минометные орудия, стреляющие газовыми баллонами, начиненными взрывчаткой). Танки находятся в рабочем состоянии.
Также продемонстрировали бывшую и подземную базу боевиков, где был показан госпиталь исламистов и камеры, где они держали заложников из числа мирных жителей. Медикаменты и оборудование, судя по маркировке на упаковках, были произведены в США и Европе.