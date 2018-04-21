Ещё
Изъятое оружие боевиков продемонстрировали в Думейре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изъятое оружие боевиков продемонстрировали в сирийском Думейре 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Более 10 тыс. единиц вооружения и боеприпасов, изъятых у исламисткой группировки "Джейш аль-Ислам", продемонстрировали в Думейре в субботу, передает корреспондент ТАСС с места события.
Было представлено стрелковое оружие, минометы, противотанковые ракетные комплекты TOW и около 20 танков, большая часть вооружений была произведена в государствах НАТО. Мины и гранаты кустарного производства, а также снаряды для так называемых баллонометов (самодельные минометные орудия, стреляющие газовыми баллонами, начиненными взрывчаткой). Танки находятся в рабочем состоянии.
Также продемонстрировали бывшую и подземную базу боевиков, где был показан госпиталь исламистов и камеры, где они держали заложников из числа мирных жителей. Медикаменты и оборудование, судя по маркировке на упаковках, были произведены в США и Европе.
ТАСС: последние новости
СМИ: ВВС США выделят на разработку гиперзвуковой ракеты почти $1 млрд Пентагон выделил $200 млн на модернизацию ЗРК THAAD Герасимов показал коллегам из семи стран СНГ перспективные разработки российского ОПК
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час36
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
Скончалась Нина Дорошина201
ФСБ предотвратила теракты в России322
В Сети всплыли эротические фото Собчак192
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение