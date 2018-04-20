Уральские умельцы воссоздали по чертежам тяжелый пятибашенный танк Т-35

Предприятие «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма, Свердловская обл. ) — крупнейший российский производитель продукции из меди и драгоценных металлов. Однако то, что удалось сделать специалистам предприятия не совсем вписывается в данный перечень — они по чертежам за год полностью восстановили советский тяжелый пятибашенный танк Т-35. У этого танка непростая судьба. Спроектированный в начале 30-х годов, он имел уникальные характеристики для своего времени, за что его не без основания величали и «сухопутным броненосцем», и «парадным мамонтом Сталина».

Это был 40-тонный гигант с габаритами 10 х 3 х 3.5 м (длина, ширина, высота), экипажем из 9-11 человек и 500-сильным дизельным двигателем. Особого внимания заслуживает оснащенность вооружением — 3 пушки и 6 пулеметов. Предполагалось, что на поле боя он своей огневой мощью сметет любого врага.

Однако первые дни Великой Отечественной войны все расставили по своим местам. Танк-гигант оказался слишком медленной (10 км/час), плохо защищенной машиной с небольшим запасом хода. Всего было выпущено около 60 танков. В 1941 году их производство было прекращено.