Ещё
Уральские умельцы воссоздали по чертежам тяжелый пятибашенный танк Т-35
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские умельцы воссоздали по чертежам тяжелый пятибашенный танк Т-35 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Предприятие «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма, Свердловская обл. ) — крупнейший российский производитель продукции из меди и драгоценных металлов. Однако то, что удалось сделать специалистам предприятия не совсем вписывается в данный перечень — они по чертежам за год полностью восстановили советский тяжелый пятибашенный танк Т-35. У этого танка непростая судьба. Спроектированный в начале 30-х годов, он имел уникальные характеристики для своего времени, за что его не без основания величали и «сухопутным броненосцем», и «парадным мамонтом Сталина».
Это был 40-тонный гигант с габаритами 10 х 3 х 3.5 м (длина, ширина, высота), экипажем из 9-11 человек и 500-сильным дизельным двигателем. Особого внимания заслуживает оснащенность вооружением — 3 пушки и 6 пулеметов. Предполагалось, что на поле боя он своей огневой мощью сметет любого врага.
Однако первые дни Великой Отечественной войны все расставили по своим местам. Танк-гигант оказался слишком медленной (10 км/час), плохо защищенной машиной с небольшим запасом хода. Всего было выпущено около 60 танков. В 1941 году их производство было прекращено.
К настоящему времени сохранился единственный экземпляр, ставший экспонатом музея бронетанковых войск в Кубинке. Воссозданная в Верхней Пышме машина пополнит уникальную коллекцию боевой техники музея «Боевая слава Урала» Уральской горно-металлургической компании, куда входит «Уралэлектромедь».
TechCult: последние новости
В США научились бороться с крысами с помощью сухого льда Сколько стоит полет в космос в 2017 году На Земле нашли алмазы из ядра древней погибшей планеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора118
Шойгу выступил с заявлением по Сирии111
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей560
В России начнут летать стоя89
«Весь салон залит кровью»154
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение