Как «свести с ума» беспилотники

Беспилотники сегодня представляют достаточно большую угрозу, поэтому военные структуры, спецслужбы и даже полицейские силы ищут решения в вопросе борьбы с дронами, отмечает эксперт Центра стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Таким решением могут стать разработки концерна «Автоматика» — «Сапсан», «Таран» и «Пищаль».

Три типа оружия против дронов

Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — легкий и переносной «Пищаль», стационарный «Таран», а также мощный и мобильный «Сапсан». Как рассказал РИА Новости главный конструктор проекта, эффект от воздействия электромагнитных помех всегда примерно одинаков.

После воздействия электромагнитными волнами на радиоканалы управления, навигации и сброса данных беспилотники «сходят с ума» и начинают неконтролируемое падение. В серию все три вида оружия планируется запустить после окончания всех испытания и подтверждения заявленных характеристик. Как ожидается, это произойдет уже до конца 2018 года.

«Беспилотники сегодня представляют достаточно большую угрозу, в том числе в руках террористов, поэтому военные структуры, спецслужбы и даже полицейские силы ищут решения в вопросе борьбы с дронами. В этой связи в последнее время на рынке появляется все больше новых разработок, причем как в исполнении классических решений перехвата, так и с использованием систем РЭБ.

Что касается продукции «Автоматики», то она в основном нацелена на борьбу с небольшими беспилотными аппаратами, которые чаще всего пытаются использовать террористы и злоумышленниками для проникновения на закрытые и правительственные объекты», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт.

Интерес зарубежных заказчиков

Самым мощным комплексом в линейке концерна считается «Сапсан», который предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Он способен обнаруживать цель сразу в нескольких диапазонах на расстоянии более ста километров, после чего длительное время вести его и в случае необходимости воздействовать, создавая радиопомехи. В отдельных случаях «Сапсан» передает цель системам ПВО.

«Таран» предназначен для борьбы с так называемым «роем дронов», то есть с массированной атакой БПЛА одновременно по нескольким направлениям. Он создает непроницаемый для дронов защитный купол радиусов до километра. А «Пищаль» представляет собой легкое переносное ружье, эффективное в борьбе с одиночными целями.

«Какого-то значительного опыта борьбы с беспилотникам сегодня не имеет практически никто, поэтому ниша довольно вакантна. В случае успешных испытания разработки «Автоматики» могут вызвать интерес не только у российских предприятий ОПК и правоохранительных органов, но и у зарубежных заказчиков. И хотя обычные дроны сегодня не способны как-то противодействовать электромагнитному воздействию, в военные аппараты разработчики уже пытаются заложить какие-то решения, которые позволят им противостоять системам РЭБ.

Такой подход в дальнейшем осложнит перехват радиоканалов управления дрона и защитит электронику от воздействия извне. В этом направлении также стоит работать, но самым надежным способом борьбы с БПЛА остается его физическое уничтожение. Все-таки сбить беспилотник надежнее, потому что некоторые из них уже сегодня могут работать в полностью автономном режиме», — резюмирует Сергей Денисенцев.