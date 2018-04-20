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Индия будет производить «Калашников»
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Индия будет производить «Калашников» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Потребности армии составляют 768,5 тысячи единиц оружия. Еще 50 тысяч автоматов необходимо авиации и флоту. Предположительно 150 тысяч АК-103 будут закуплены в России, производство остальных будет развернуто на заводах в Ишапуре и Тиручирапалли. Концерн "Калашников" уже оснастил их необходимым оборудованием, пишет Jane's Defence.
— До конца апреля представители министерства обороны Индии и государственного оружейного объединения Ordnance Factory Board (OFB) побывают в России — в том числе на предприятии концерна "Калашников" в Ижевске. Тогда же планируется подписание контракта, — рассказал изданию источник в индийской оборонной промышленности.
АК-103 необходимы Индии для замены "национальной винтовки" INSAS, принятой на вооружение 20 лет назад и к 2010 году доказавшей свою несостоятельность. Одновременно объявлен конкурс на импорт 72400 автоматических винтовок "для удовлетворения немедленных оперативных потребностей" частей, развернутых на границе. Армия рассчитывает получить предложения от девяти потенциальных поставщиков и рассмотреть их в мае. С продвижением этого тендера есть серьезные задержки, признали в индийском минобороны.
OFB уже несколько лет предлагает министерству обороны Индии организовать в стране производство АК-103 вместо бесконечных тендеров с постоянно меняющимися заданиями и неизбежными проблемами локализации производства, добавил военный блог.
АК-103 — экспортный вариант АК-74М калибра 7,62 мм. Прицельная планка размечена до 500 метров, приклад и цевье изготовлены из черного ударопрочного пластика, металлические детали защищены от коррозии, имеется посадочное место для подствольного гранатомета.
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