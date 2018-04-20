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Уралвагонзавод восстановит первую боевую машину пехоты
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Уралвагонзавод восстановит первую боевую машину пехоты 

Ростех 26 минут назад
Фото: Ростех
Фото: Уралвагонзавод
Корпорация «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех приступила к восстановлению легендарной боевой машины пехоты — «объекта 765», ставшей базой для создания БМП-1, разработанной в середине 1960-х годов конструкторским бюро Челябинского тракторного завода.
«Объект 765» был произведен в 1974 году и на протяжении многих лет использовался на ЧТЗ для различных испытаний. В 2013 году было принято решение о его передаче Уралвагонзаводу.
Учитывая, что машина выработала свой ресурс и готовилась к уничтожению, она достаточно серьезно повреждена, однако это не станет серьезной помехой для восстановительных работ. На предприятии не в первый раз занимаются реконструкцией исторической бронетехники, поэтому воссоздание БМП-1 будет выполнено по всем правилам.
Специалистам предприятия предстоит досконально изучить чертежи, соблюсти все конструкторские и производственные параметры. Эта достаточно долгая, тонкая и кропотливая работа уже началась. Уже восстановлен внешний вид ходовой части «объекта 765». Машину также оснастили 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 «Гром».
«Наша коллекция расширяет границы: теперь в ней есть техника производства не только Уралвагонзавода, но и других предприятий корпорации. В 2017 году у нас появился «объект 781», который окрестили «дедушкой» сегодняшнего «Терминатора», а теперь — «объект 765». Он станет украшением нашей коллекции, займет достойное место в экспозиции музея и восполнит разрыв в ряду машин, характеризующих развитие конструкторской и технологической мысли в области разработки и производства бронетехники. Уверена, БМП-1 будет интересна посетителям», — отметила директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.
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