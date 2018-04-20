Герасимов представил новейшие разработки ОПК РФ

ТК «Звезда»: последние новости

Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»

«Смертельное оружие»: в Китае рассказали о баллистической ракете нового поколения

Глава стратегического командования ВС США: не сомневайтесь, у РФ есть неуязвимая гиперзвуковая ракета