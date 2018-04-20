Ещё
Герасимов представил новейшие разработки ОПК РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

Герасимов представил коллегам из семи стран СНГ новейшие разработки российского ОПК 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальники генштабов также возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания начальников генштабов стран СНГ представил коллегам из семи стран перспективные разработки российского оборонно-промышленного комплекса.
«Вашему вниманию были представлены современные образцы вооружения и военной техники. Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным», — Герасимов на заседании Комитета начальников штабов.
В заседании начальников штабов вооруженных сил стран СНГ принимали участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
ТК «Звезда»: последние новости
Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик» «Смертельное оружие»: в Китае рассказали о баллистической ракете нового поколения Глава стратегического командования ВС США: не сомневайтесь, у РФ есть неуязвимая гиперзвуковая ракета
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США202
Путин инициировал важное совещание136
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть28
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300312
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение