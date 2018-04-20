Российский «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке

В российскую армию начались поставки боевых машин поддержки танков «Терминатор». Как пишет The National Interest , хотя российские военные особо не нуждаются в «Терминаторах», поскольку у них в распоряжении уже имеется богатый арсенал весьма эффективных боевых бронемашин, данная техника может стать хитом на экспортном рынке, особенно в тех странах, которые ведут боевые действия на сложной местности.

В российские сухопутные войска начались поставки боевых машин поддержки танков «Терминатор». Как пишет The National Interest, эти машины способны поддерживать основные танки в бою против пехоты противника в городских условиях, а также на сложной местности. Кроме того, «Терминатор» может вести огонь из скорострельных пушек, а также запускать управляемые ракеты. Данные машины пока закупаются в небольшом количестве для дальнейшей отработки самой концепции, а также для обеспечения экспортных заказов.

«Боевая машина поддержки танков, получившая название «Терминатор», в настоящее время принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Первая партия машин уже передана военным», — заявил представитель компании-изготовителя «Уралвагонзавода».

«Терминатор» — уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой танковой пушки. Вместо этого на нём установлены две 30-миллиметровые автоматические пушки, крупнокалиберный пулемёт, а также противотанковые ракеты «Атака-Т».

Как пишет автор статьи, российские военные особо не нуждаются в «Терминаторах», поскольку у них в распоряжении уже имеется богатый арсенал весьма эффективных боевых бронемашин, и поэтому первоначальный заказ будет небольшим, пока не будет доказана эффективность новой модели. Но вместе с тем «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке, особенно в тех странах, которые ведут боевые действия на сложной местности.

Именно обеспечение экспортных заказов стало одной из причин приобретения «Терминаторов» российской армией. Небольшое количество закупленных бронемашин позволит «Уралвагонзаводу» создать линию по производству «Терминаторов». Экспортные заказы помогут российской оборонной промышленности доработать эту концепцию, а также компенсировать затраты на создание производственной линии.

Что касается более широкого контекста, то российская армия продолжает проводить эксперименты с концепцией «Терминатора», поскольку эта машина показывает свою перспективность и может в будущем фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя. Эта новая боевая машина может появиться в Сирии для проведения испытаний в боевых условиях. И если «Терминатор» окажется успешным, то он сможет существенным образом изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.

«Российские бронетанковые силы переосмысливают роль боевых машин пехоты (БМП) на поле боя, а также занимаются поиском альтернативных моделей бронемашин для поддержки продвижения бронетехники. Предстоит решить вопрос о том, какой способ поддержки танков на поле боя является лучшим, а ответ состоит в том, что БМП должны обладать определённой живучестью, а также предоставлять значительную дополнительную огневую поддержку в добавление к той, которой располагают основные танки», — считает эксперт по российским вооружённым силам Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

Однако, как заключает автор статьи, в настоящий момент «Терминатор» представляет собой всего лишь концепцию. И только после успешного испытания в боевых условиях можно будет понять, насколько она успешна.