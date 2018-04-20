Танковый бой: Т-90 не оставит шансов новому «Абрамсу»

The National Interest сравнил возможности двух наиболее совершенных танков, стоящих на вооружении России США — Т-90М и Abrams M1A2 SEP v3. Более того, вопрос поставлен ребром: какой танк окажется победителем при их встрече на поле боя один на один. Правда, это сравнение корректнее было произвести не сейчас, а в 2020 году, когда реально появятся американские танки с улучшенными характеристиками. Наша же машина уже готова: подписан контракт на закупку первой партии Т-90М, они начнут поступать в армию в первом полугодии этого года.

И наш, и американский танки — это модернизированные машины. Да, американцы были вынуждены пойти на такую авантюру в связи с печальными для них обстоятельствами, когда «Абрамс», который они энергично пытаются представить лучшим в мире танком, вполне может скатиться до второго десятка, а то и дальше в рейтинге основных боевых танков.

А авантюрой это можно назвать хотя бы потому, что высшее американское командование уже давно не верит в возможность каким-либо образом улучшить «Абрамс». Заместитель начальника Сухопутных войск США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил в Сенате, что не видит перспективных технологий, которые позволили бы получить значительно более легкий, чем «Абрамс», танк. А навешивать на танк дополнительную защиту, доведя массу машины до 75 тонн, было бы ошибкой.

И вот эту ошибку американцы совершают вместе с израильскими конструкторами, которые предложили навесить на почти 70-тонный танк комплекс активной защит (КАЗ) «Трофи» от своего танка «Меркава».

Репутационная катастрофа «Абрамса» свершилась прямо у нас на глазах, в недавних иракских сражениях. И она была не первой. В 2003 году в Ираке было потеряно 80 «Абрамсов». Это из 1135 использовавшихся. Что же касается машин, выведенных из строя как за счет обстрела, так и по причине серьезных поломок основных узлов и систем, то тут картина просто удручающая. В конце 2004 года из Ирака в США для ремонта в заводских условиях были отправлены 530 танков. То есть почти половина.

Для повышения живучести американские конструкторы провели три модернизации этой машины, обвешивая ее дополнительными пластинами динамической защиты и экранами, бронируя днище танка.

Но в 2015 году было уничтожено 20 «Абрамсов» Саудовской Аравии , которые участвовали в Йемене в боях с хуситами.

5 лет назад Ирак закупил у США 140 этих «лучших в мире» танков. В прошлом году боевики ИГИЛ* сожгли 48 из них. В связи с чем Ирак переориентировался на российские Т-90, заказав в первой партии 73 танка. Предполагается, что за этим последуют следующие закупки.

Есть опыт войны в Сирии . Во-первых, в сирийской армии эксплуатируется значительное количество российских Т-90А (это не самая последняя и не самая мощная модификация). С 2014 года был потерян только один танк, подбитый ракетой американского ПТРК TOW. Причем это было связано не со слабостью танка, а с низкой подготовкой сирийских танкистов, не следовавших требованиям инструкций.

Во-вторых, Т-90А стоит 2,5 млн долларов, «Абрамс» — 6 млн Об израильском комплексе активной защиты для «Абрамса» мы скажем ниже. А пока перечислим генетические недостатки американского танка в сравнении с Т-90, которые не способны компенсировать даже самые гениальные конструкторы.

1. В соответствии с американской доктриной поддержания хаоса на Ближнем Востоке, этот танк в основном работает именно там. Однако его газотурбинный двигатель (как на реактивном самолете, но с приводом на катки) плохо приспособлен к высокой запыленности воздуха. А в пустыне с пылью все очень хорошо. По этой причине двигатель часто глохнет, превращая и без того неповоротливый тяжеленный танк в добычу для гранатометчиков.

2. 120-мм пушка, производящаяся немецкой компанией «Рейнметалл», не имеет возможности запускать через ствол управляемые ракеты. Это снижает дальность стрельбы, которая при использовании снарядов, ограничена 3,5 километрами. У Т-90 примерно такой же показатель. Но ракету он может запускать на расстояние в 5 км. То есть при дуэли танков российский танк начнет обстрел противника раньше, используя противотанковые ракеты.

3. У «Абрмса», в отличие от Т-90, нет автомата заряжания пушки. Все делается вручную. Поэтому у «американца» меньшая скорострельность, кроме того, существует вероятность ошибок заряжающего вследствие накопившейся усталости или экстремальности боевой ситуации.

4. По габаритам «Абрамс» существенно превосходит российский танк. Но уменьшать их невозможно, можно лишь увеличивать. Передняя проекция на 30% больше, в связи с чем танк не только хорошая мишень для стрельбы, но его лучше обнаруживать. Верхняя проекция не только велика, но и слабо защищена. Когда «Абрамс» используется против противника, не имеющего авиации, это не катастрофично. Но если против него будут применяться фронтовые бомбардировщики, штурмовики и ударные вертолеты, то тогда надо будет кричать «караул».

Справедливости ради необходимо сказать, что есть и достоинства. Главное из них — изолирование боекомплекта за счет расположения его за бронешторой и наличие вышибной панели, срабатывающей при детонации снарядов. За счет этого ударная волна покидает танк, вышибая панель. В Т-90 боекомплект не изолирован от экипажа. Однако в Т-90М эта проблема частично решена за счет введения экранов, защищающих боекомплект и горючее от осколков в случае пробития брони. Также в новом танке все обитаемые отделения покрыты антиосколочным подбоем, выполненным из композиционного материала.

Также следует отметить у «Абрамса» более эффективную систему прицеливания и управления огнем. В Т-90М это отставание ликвидировано за счет применения цифрового комплекса управления огнем «Калина», который сопряжен с блоком боевой информационно-управляющей системы тактического звена. Теперь тут, как говорится, пятьдесят на пятьдесят с «американцем».

А теперь о КАЗ «Трофи» для «Абрамса». Она представляет собой комплект осколочных гранат, которые отстреливаются навстречу приближающимся к танку боеприпасов противника, полет которых отслеживает РЛС. РЛС имеет 4 неподвижные активные фазированные антенные решетки, которые обеспечивают круговой обзор. Пусковых установок для гранат две. Они подвижные, поэтому выстрел не может производиться мгновенно, пусковая установка должна повернуться «лицом» к подлетающему боеприпасу. В связи с чем «Трофи» работает лишь с малоскоростными целями — ракетами ПТРК и гранатами РПГ. На бронебойные подкалиберные снаряды, которые называются «ломиками», и высокоскоростные ракеты израильский КАЗ среагировать не успевает. Это существенный недостаток, которым способен воспользоваться Т-90М. Предназначенный для его пушки, новой в сравнении с предыдущими модификациями, «ломик» «Вакуум-1» пробивает метр брони. Для «Абрамса» это более чем достаточно.

На Т-90М предполагается устанавливать модификацию КАЗ «Афганит», этот комплекс в полном объеме устанавливается на перспективный танк Т-14 «Армата». Но и модификация способна отстреливать весть спектр боеприпасов противника, включая высокоскоростные. Так что тут вряд ли можно говорить о паритете, на котором настаивает американское издание.

И в заключение еще раз необходимо сказать, что в модернизированном варианте «Абрамса» появится лишь КАЗ. Больше ничего не меняется.

Чего не скажешь о Т-90М. В нем появляется целый ряд систем, которые используются и в Т-14. Новая 125-мм пушка 2А82-1М. Динамическая защита брони «Реликт». О комплексе управления огнем Калина» мы уже сказали. Помимо этого существенно повышена комфортность. Есть кондиционер. Эргономичные сидения и органы управления. Механику-водителю заменили рычаги на штурвал. Также есть автоматическое переключение передач, но, разумеется, автомат можно и отключать.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.