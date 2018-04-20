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Советский пулемет-ветеран заметили в Сирии
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Советский пулемет-ветеран заметили на службе у сирийских христиан 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Советский 7,62-мм ротный пулемет РП-46 образца 1946 года помогает в Сирии бойцам христианских формирований противостоять террористам в населенном пункте Скальбия, расположенного к северу-западу от города Хама.
РП-46, хоть и не часто, но все же используется в подразделениях правительственных войск и союзных им добровольческих формирований. В последний раз это оружие было замечено в ходе боевых действий в Бейт-Джине, в районе Голанских высот.
До начала гражданской войны устаревшее стрелковое оружие находилось на складах сирийской армии. Затем его начали передавать как регулярным войскам, так и ополченцам.
Несмотря на свой солидный возраст, РП-46 еще может воевать, причем достаточно эффективно. Так, он способен поражать цели на дистанции в 1000 м. Максимальная же дальность применения достигает 1500 м. Скорострельность составляет 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули — 825 м/с. Пулемет весит 13 кг без коробок с пулеметными лентами.
Кстати о коробках: применяются варианты с лентами на 200 и 250 патронов. У РП-46 есть интересная особенность, при необходимости он может использовать дисковые магазины от более старых ДП и ДПМ, которые также встречались в ходе сирийского конфликта.
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