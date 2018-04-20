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Сняли подлодку, пробивающую лед
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Сняли подлодку, пробивающую лед 

Рамблер 40 минут назад
Видео всплывающей из-подо льда американской субмарины USS Hartford (SSN-768) типа «Лос-Анджелес» появилось в Сети. За процессом можно следить как снаружи, так и изнутри: военные сняли, что происходило в подлодке во время всплытия. Операция проведена в рамках пятинедельных учений. Не уточняется, какой была толщина льда, из-под которого выплыла субмарина, но, видимо, она была небольшой, так как экипаж даже не почувствовал момент, когда лёд был пробит. Подводная лодка Hartford была спущена на воду в декабре 1993 года, в декабре 1994 года она была введена в строй.
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