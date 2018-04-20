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На площади Ленина в Симферополе приземлился вертолет санавиации
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На площади Ленина в Симферополе приземлился вертолет санавиации 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Симферополе на площадь Ленина приземлился вертолет санитарной авиации. «Ансат» сел на несколько секунд и поднялась в воздух. Посадка вертолета собрала толпу зрителей на остановках городского общественного транспорта. При этом вход на площадь был ограничен, передает «РИА Новости».
Вертолет приземлился в рамках репетиции мероприятия, которое приручено к празднованию 120-летия с момента образования службы скорой помощи в России. Оно пройдет 20 апреля.
«ФедералПресс» напоминает, что бывший депутат Госдумы покинул костромской ресторан на вертолете.
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