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Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»
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Пентагон готовит ответ на «ракету Путина» 

Газета.Ru 47 минут назад
Министерство обороны США заключило контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin, передает Defence News.
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Отмечается, что ракетами этого типа планируется оснащать самолеты ВВС США. Ожидается, что Пентагон выделит на их производство $928 млн Сроки контракта на данный момент неизвестно.
По словам представителя военного ведомства Энн Стефанек, проект по производству ракет подобного типа является одной из двух мер по созданию гиперзвукового оружия, второй мерой является совместный проект ВВС США и управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны, результаты которого ожидаются к 2023 году.
Ранее сообщалось, что глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил об отсутствии доказательств наличия на вооружении у России «непобедимого» гиперзвукового оружия, однако призвал доверять в этом вопросе президенту России Владимиру Путину.
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