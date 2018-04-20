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Хит-парад. Самые перспективные автомобильные разработки
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Хит-парад. Самые перспективные автомобильные разработки 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Из всего многообразия современных автомобильных разработок и новых технологий мы отобрали самые, на наш взгляд, многообещающие решения. Не самые сложные, за счет чего в будущем способные стать весьма популярными, а некоторые — так и вовсе массовыми.
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