Хит-парад. Самые перспективные автомобильные разработки

Из всего многообразия современных автомобильных разработок и новых технологий мы отобрали самые, на наш взгляд, многообещающие решения. Не самые сложные, за счет чего в будущем способные стать весьма популярными, а некоторые — так и вовсе массовыми.