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Новый российско-китайский самолет получил название
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Новый российско-китайский самолет получил название 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Сергей Чернышев рассказал, как был назван новый российско-китайский самолёт.
По его словам, новейший широкофюзеляжный пассажирский лайнер был назван CR 929 (China — Russia 929).
«Самолёт получил имя CR 929. Это сокращение от China — Russia проекта 929», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чернышева, в нём будет реализован целый ряд инноваций.
«Они коснутся не только самой конструкции лайнера с широким применением композитов, но и вопросов существенного снижения шума, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта на борту», — добавил он.
Ранее стало известно, что на Иркутском авиационном заводе завершили строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний.
RT на русском: последние новости
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