Новый российско-китайский самолет получил название

По его словам, новейший широкофюзеляжный пассажирский лайнер был назван CR 929 (China — Russia 929).

«Самолёт получил имя CR 929. Это сокращение от China — Russia проекта 929», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чернышева, в нём будет реализован целый ряд инноваций.

«Они коснутся не только самой конструкции лайнера с широким применением композитов, но и вопросов существенного снижения шума, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта на борту», — добавил он.