ВСУ обстреляли грузовик с зерном в ДНР с помощью противотанковой ракеты

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданский грузовик с зерном в Докучаевске с помощью противотанковой управляемой ракеты. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Был произведен один выстрел управляемым снарядом ПТУР. Ракета попала в задний борт кузова КАМАЗа с зерном, который двигался с улицы Грибной по направлению Докучаевск…

— слова представителя.

Отмечается, что нападение произошло, 23 апреля в 16:10. Украинские силовики подвергли обстрелу Докучаевск с направления Новотроицкое. В результате удара был поврежден корпус автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.

По информации РИА ФАН, за сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня более 30 раз. военные выпустили более 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

22 апреля стало известно, что ВСУ четыре раза нарушили перемирие в ЛНР. «Пасхальное» перемирие на Донбассе вступило в силу еще 30 марта, однако стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.