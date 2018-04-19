В Сирии засветился уникальный «командирский» Т-90

Основной боевой танк Т-90 очень редкой модификации замечен в боевых порядках сирийской армии. Уникальность данной машины заключается в том, что таких «девяностых» в 2004-2005 гг. было выпущено всего две штуки. Вместо башен, которые изготавливались сварными, здесь применили литую, как на ранних моделях образца 1992 года.

Эти боевые машины стали переходными к более совершенным вариантам. На них, например, еще не было тепловизоров — устанавливались более простые, но менее эффективные инфракрасные прицелы «Буран-М». Однако вместо 840-сильного двигателя В-84МС уже монтировался В-92С2 мощностью 1000 л.с. Применялись также новые гусеничные ленты.

Благодаря интересному ракурсу фотографии можно разглядеть некоторые особенности конструкции. «Командирскую» специализацию этого танка выдают две установленные радиоантенны, видны блоки встроенной динамической защиты «Контакт-5», а также комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1».