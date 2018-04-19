Ружьё и щит сводят с ума беспилотники

Концерн «Автоматика» разработал для силовых структур оружие для радиоэлектронной борьбы с беспилотниками: стационарный «Таран», переносной «Пищаль», а также мобильный «Сапсан». Об этом пишет РИА Новости

«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — приводит агентство слова главного конструктора проекта «Автоматики» Сергея Ширяева

В концерне рассказали, что новые комплексы могут обнаруживать, сопровождать, а также ликвидировать беспилотники при помощи воздействия на их радиоканалы.

«Пищаль» выглядит как ружье, его масса — три килограмма.

Средний «Таран» может использоваться при угрозе массированного нападения беспилотников. В случае их обнаружения он создает над объектом защитный купол, который невидим, однако для дронов он непроницаем.