Ещё
На границе с Ростовской областью был замечен беспилотник США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кремле ответили на "план Авакова"
В Кремле ответили на "план Авакова"

На границе с Ростовской областью был замечен беспилотник США 

Деловое сообщество 36 минут назад
Вчера вечером, 17 апреля, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные авиамониторинга.
Летательный аппарат несколько раз подлетал на расстояние 40-60 км от российской границы. Также он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и проводил разведку у линии разграничения ДНР. Специалисты отмечают, что такие беспилотники способны вести разведку на расстоянии 450 км. Таким образом, в поле зрения летательного аппарата была вся территория ДНР и ЛНР, а также большая часть Ростовской, Белгородской и Воронежской области.
По данным REGNUM, американские беспилотники регулярно совершают полеты вблизи линии разграничения в данном регионе.
Деловое сообщество: последние новости
Со дна реки Миус поднимут танк Т-34 Левый берег Дона становится новым центром Ростова ОФК Банк, держащий на счетах почти полмиллиарда рублей от ростовских вкладчиков, лишен лицензии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти56
США разместили в Греции ядерное оружие378
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда24
Украина показала поставленные из Польши БМП145
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение