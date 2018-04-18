На границе с Ростовской областью был замечен беспилотник США 

Вчера вечером, 17 апреля, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные авиамониторинга.
Летательный аппарат несколько раз подлетал на расстояние 40-60 км от российской границы. Также он вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и проводил разведку у линии разграничения ДНР. Специалисты отмечают, что такие беспилотники способны вести разведку на расстоянии 450 км. Таким образом, в поле зрения летательного аппарата была вся территория ДНР и ЛНР, а также большая часть Ростовской, Белгородской и Воронежской области.
По данным REGNUM, американские беспилотники регулярно совершают полеты вблизи линии разграничения в данном регионе.