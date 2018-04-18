Названо место РФ на рынке вооружений

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Рогозин: санкции не помешали РФ сохранить второе место в мире в сфере ВТС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что антироссийские санкции не помешали России сохранить второе место в мире в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). "Несмотря на санкции, Министерству промышленности и торговли и другим нашим структурам, которые отвечают за развитие оборонно-промышленного комплекса, удалось сохранить высокий уровень военно-технического сотрудничества: мы по-прежнему являемся вторыми, удерживаем эту позицию, несмотря на незаконные санкции, недобросовестную конкуренцию с нами на рынках продажи оружия", — отметил он, выступая на заседании коллегии Минпромторга.
Говоря об успехах последних лет, вице-премьер назвал в их числе рост выполнения гособоронзаказа с 80 до 97-98%. Кроме того, "канули в Лету" ценовые войны исполнителей заданий ГОЗ, а также была создана гибкая система ценообразования на продукцию ОПК. Рогозин добавил, что за последние годы удалось восстановить высокий статус профессии инженера, в том числе за счет создания института генеральных конструкторов. Кроме того, вице-премьер отметил успехи в сфере импортозамещения и создание абсолютно новых отраслей.
Также вице-премьер убежден, что санкции не помешают промышленности РФ перейти к шестому технологическому укладу.
"Что касается ближайшего будущего, то, прежде всего, оно должно быть связано с максимальным внедрением технологий шестого технологического уклада, — сказал он. — Это огромный, серьезный вызов, который стоит перед нами, и сделать это придется в условий санкций". Рогозин выразил уверенность в том, что "руководство Минпромторга, та команда, которая сформировалась, те люди, которые сегодня пришли к руководству предприятий ОПК, с этой задачей успешно справятся".
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