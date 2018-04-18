Названо место РФ на рынке вооружений

Рогозин: санкции не помешали РФ сохранить второе место в мире в сфере ВТС

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что антироссийские санкции не помешали России сохранить второе место в мире в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). "Несмотря на санкции, Министерству промышленности и торговли и другим нашим структурам, которые отвечают за развитие оборонно-промышленного комплекса, удалось сохранить высокий уровень военно-технического сотрудничества: мы по-прежнему являемся вторыми, удерживаем эту позицию, несмотря на незаконные санкции, недобросовестную конкуренцию с нами на рынках продажи оружия", — отметил он, выступая на заседании коллегии Минпромторга.

Говоря об успехах последних лет, вице-премьер назвал в их числе рост выполнения гособоронзаказа с 80 до 97-98%. Кроме того, "канули в Лету" ценовые войны исполнителей заданий ГОЗ, а также была создана гибкая система ценообразования на продукцию ОПК. Рогозин добавил, что за последние годы удалось восстановить высокий статус профессии инженера, в том числе за счет создания института генеральных конструкторов. Кроме того, вице-премьер отметил успехи в сфере импортозамещения и создание абсолютно новых отраслей.

Также вице-премьер убежден, что санкции не помешают промышленности РФ перейти к шестому технологическому укладу.