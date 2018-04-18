Стремление к «Триумфу»: Ирак заинтересовался С-400

Стремление к «Триумфу»: Ирак «прощупывает почву» для покупки у России С-400 вопреки США

Заинтересованность Ирака в переговорах с Россией о покупке противоракетных систем С-400 упрется не в санкции, а в отношение Вашингтона к сделке. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Вся система противовоздушной обороны Ирака полностью была спланирована по рекомендациям офицеров войск ПВО Советского Союза. Весь офицерский состав войск ПВО и авиации этого государства обучался в СССР. Отдельные мои учителя и однокашники по военным учебным заведениям в свое время проходили службу в Ираке в качестве советников, командиров дивизионов, командиров бригад и полков. И система противовоздушной защиты у этой страны в то время была неплохой.

Причем СССР дал Багдаду не только средства защиты с воздуха — вся военная техника и стрелковое оружие в Ираке также советского образца, они используют все это и сегодня. Потому я вполне допускаю, что российское руководство примет решение продать Багдаду С-400. На то есть сразу несколько причин, в том числе и факт, что страна когда-то находилась в зоне влияния России. В перспективе мы можем постараться Ирак туда вернуть, но это непросто", — отмечает генерал.

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявил, что переговоры о поставке Россией в его страну комплексов С-400 могут начаться, если иракское правительство примет решение об их приобретении.

"Официально переговоры сейчас не идут. Но если иракское правительство решит, что комплексы необходимы, то начнет переговоры", — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что Багдад ведет переговоры о покупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, но препятствием на пути этому являются возможные санкции со стороны США

"Санкции — это всего лишь отговорки, той же Турции и Китаю они приобрести у России С-400 не помешали. Для продажи Багдаду потребуется политическое решение руководства РФ, но в нынешних условиях оно вполне допустимо. Но здесь надо смотреть на вопрос с другой точки зрения — есть ли у полуразрушенной страны, раздираемой внутренними противоречиями, деньги на покупку недешевых российских ЗРК?

Сейчас Ирак находится в сфере американских интересов — именно это может стать основным препятствием для покупки Багдадом российских систем вооружения. Разговоры о санкциях в данном случае несущественны. Возможно мы видим, как "прощупывается почва" перед переговорами с оглядкой на реакцию США", — подчеркивает военный эксперт.

Недовольство Вашингтона

Зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс С-400 в экспортном варианте называется "Триумф", в классификации НАТО получил название "Ворчун". Предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, считается самой эффективной в своем классе в мире. Запад пришел к выводу: С-400 вместе системами "Искандер" и противокорабельными комплексами "Бастион" обеспечивают России концепцию "Зоны запрета доступа". Суть концепции в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

"Продажа высокотехнологичных систем вооружения приносит не только деньги российскому бюджету. Проданное оружие повышает политическое влияние России в том или ином регионе. Потому поставки вооружений выгодны нашим интересам на мировой арене. Лично мое убеждение — переговоры по поставкам С-400 Ираку нам очень интересны.