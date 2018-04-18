В США призвали поверить в ракеты Путина

Стратегическое командование США призвало верить заявлениям Путина о гиперзвуковой ракете

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что у Америки нет доказательств наличия у России «непобедимой» гиперзвуковой ракеты, но призвал верить словам президента России о новых военных разработках.

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен подтвердил, что американские военнослужащие наблюдают за ракетными испытаниями России и Китая , которые опробовали гиперзвуковые ракеты различной мощности, сообщает DefenseNews.

«Я не буду давать вам никаких подробностей о средствах, которые мы используем для наблюдений. Я не дам вам никаких технических подробностей о возможностях этих ракет. Но я могу сказать, что мы наблюдали, как Россия и Китай тестировали гиперзвуковые ракеты. Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает», — заявил генерал Джон Хайтен на космическом симпозиуме.

Находится ли эта ракета в стадии разработки или фактически проходит эксплуатационные испытания, Хайтен не сказал, но было очевидно, что он воспринял претензии Путина очень серьезно, отмечает источник.

Генерал хочет, чтобы США более активно работали над перспективным гиперзвуковым оружием. В частности, речь идет о вооружениях, которые могут быть применены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В последние годы испытания гиперзвукового оружия «не были полностью успешными», поэтому американские военные прекратили разработку.

«Я бы просто хотел извлечь уроки из этой ошибки и двигаться дальше», — сказал Хайтен.

Издание подчеркивает, что много лет американцы недостаточно инвестировали в агентство оборонных перспективных исследовательских проектов США. Но сейчас поток финансирования растет: в 2017 году бюджет составлял 85,5 млн долларов, в 2018 году вырос до 108,6 млн долларов. В следующем году агентство намерено получить 256,7 млн долларов.