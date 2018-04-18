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Первая российская турбина большой мощности сломалась при испытаниях
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Первая российская турбина большой мощности сломалась при испытаниях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М остановлены, сообщили ТАСС в «Ростехе».
«В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в России, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы», — сказал представитель госкорпорации.
В компании «Газотурбинные технологии», которая привлекалась в проект в качестве оператора и в том числе проводила испытания турбины, отметили, что в процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М произошла авария, в результате которой турбина была повреждена.
Разработка собственной турбины большой мощности в России велась с советских времен, но без особых успехов. В 2013 году «ОДК-Сатурн» подписало инвестиционное соглашение по созданию турбины нового поколения ГТД-110М. Изначально планировалось, что реализация проекта завершится в 2017 году. Позже стало известно, что «ОДК-Сатурн» планировал завершить испытания турбины к середине 2018 года и в текущем году запустить продукт в серийное производство.
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