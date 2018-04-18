Первая российская турбина большой мощности сломалась при испытаниях

«Ростехе». Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М остановлены, сообщили ТАСС

«В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в России , и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы», — сказал представитель госкорпорации.

В компании «Газотурбинные технологии», которая привлекалась в проект в качестве оператора и в том числе проводила испытания турбины, отметили, что в процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М произошла авария, в результате которой турбина была повреждена.

Разработка собственной турбины большой мощности в России велась с советских времен, но без особых успехов. В 2013 году «ОДК-Сатурн» подписало инвестиционное соглашение по созданию турбины нового поколения ГТД-110М. Изначально планировалось, что реализация проекта завершится в 2017 году. Позже стало известно, что «ОДК-Сатурн» планировал завершить испытания турбины к середине 2018 года и в текущем году запустить продукт в серийное производство.