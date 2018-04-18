Первая в России турбина высокой мощности вышла из строя во время испытаний

Российский ответ зарубежной Siemens , турбина большой мощности ГТД-110М разрушилась при испытаниях

Тестовый запуск турбины ГТД-110М с высокой мощностью прошел неудачно, в результате оборудование было повреждено. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на информацию от «Ростеха».

Компания-оператор испытаний турбины «Газотурбинные технологии» утверждают, что в ходе тестового запуска газотурбинной установки произошла авария и в итоге она была повреждена.

Испытания проводились в декабре 2017 года и ожидалось, что к середине года ГТД-110М выйдет в серийное производство.

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