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Белоруссия столкнет оружие РФ и КНР в Закавказье
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Белоруссия столкнет оружие России и Китая в Закавказье 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез», использующие китайские ракеты, могут появиться в Азербайджане уже в 2018 году, сообщили «Ъ» источники.
Собеседник газеты из Минобороны Белоруссии отметил, что первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика. Источники издания в российской оборонной промышленности полагают, что им стал Азербайджан.
Газета отмечает, что Ереван негативно воспринимает военное сотрудничество Минска и Баку. В настоящее время у Армении имеются российские «Искандеры», а ее отношения с Азербайджаном обострены из-за Карабахского конфликта.
«Полонез» основан на китайских ракетах типа А-200, производство которых удалось локализовать в Белоруссии, установленных на шасси МЗКТ-7970. Работы над проектом Минск начал в 2012 году после того, как Москва отказалась поставлять западному соседу комплексы «Искандер» без одновременного размещения в стране российских боевых расчетов.
По информации источников «Ъ», в настоящее время объем локализации производства ракет в Белоруссии составляет около 30 процентов. В Минске полагают, что «Полонез» является достойной альтернативой «Искандерам».
В марте 2018 года сообщалось, что Азербайджан озабочен качеством поставляемого в страну российского оружия.
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