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Китай разрабатывает беспроводные зарядные устройства для использования в ракетах
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Китай разрабатывает беспроводные зарядные устройства для использования в ракетах 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — Вслед за совершенствованием технологии беспроводной подзарядки небольшие электронные приспособления, включая мобильные телефоны и электрические зубные щетки, теперь могут заряжаться без прямого соединения с источниками электроэнергии.
Китайские ученые в космической области сейчас исследуют способы применения аналогичных беспроводных зарядных систем в конструировании ракет.
По словам руководителя проекта Китайского НИИ ракетных технологий /CALT/ Лю Фэя, десятки устройств в любой ракете, включая систему управления и телеметрии, все еще нуждаются в кабельном подключении к источнику электроэнергии.
"Кабеля весом в сотни килограмм образуют огромную сеть с широким набором скрытых угроз и множеством потенциальных проблем", — сказал Лю Фэй.
Приемопередающие устройства на каждой батарее и устройстве создадут канал для передачи как информации, так и энергии.
Лю Фэй отметил, что по сравнению с небольшими электронными изделиями беспроводная передача энергии и информации в ракетах — это гораздо более сложная задача.
Согласно сообщению CALT, когда беспроводная технология достигнет зрелости, вес ракеты сократится по меньшей мере на 100 кг, а это означает дополнительные 100 кг полезной нагрузки. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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