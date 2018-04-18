Китай разрабатывает беспроводные зарядные устройства для использования в ракетах

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — Вслед за совершенствованием технологии беспроводной подзарядки небольшие электронные приспособления, включая мобильные телефоны и электрические зубные щетки, теперь могут заряжаться без прямого соединения с источниками электроэнергии.

Китайские ученые в космической области сейчас исследуют способы применения аналогичных беспроводных зарядных систем в конструировании ракет.

По словам руководителя проекта Китайского НИИ ракетных технологий /CALT/ Лю Фэя, десятки устройств в любой ракете, включая систему управления и телеметрии, все еще нуждаются в кабельном подключении к источнику электроэнергии.

"Кабеля весом в сотни килограмм образуют огромную сеть с широким набором скрытых угроз и множеством потенциальных проблем", — сказал Лю Фэй.

Приемопередающие устройства на каждой батарее и устройстве создадут канал для передачи как информации, так и энергии.

Лю Фэй отметил, что по сравнению с небольшими электронными изделиями беспроводная передача энергии и информации в ракетах — это гораздо более сложная задача.

Согласно сообщению CALT, когда беспроводная технология достигнет зрелости, вес ракеты сократится по меньшей мере на 100 кг, а это означает дополнительные 100 кг полезной нагрузки. —0—