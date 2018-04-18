Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новые Су-25СМ3

Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3

Штурмовую авиацию Южного военного округа пополнили шесть новейших глубоко модернизированных Су-25СМ3, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани, пролетев более 800 километров", — сказал он.

Усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета — точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах, отмечается в сообщении.