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Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новые Су-25СМ3
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Штурмовую авиацию ЮВО пополнили новейшие Су-25СМ3 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Штурмовую авиацию Южного военного округа пополнили шесть новейших глубоко модернизированных Су-25СМ3, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Самолеты прибыли в одну из авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО, базирующуюся на Кубани, пролетев более 800 километров", — сказал он.
Усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется пилоту самолета — точные координаты объекта.
Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах, отмечается в сообщении.
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