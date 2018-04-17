Запад восхищен уникальной российской машиной

Уникальная боевая машина. NI оценил российского «Терминатора»

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" способны фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя, пишет журнал The National Interest

"Терминатор" — уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой танковой пушки", — говорится в статье.

Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил о начале серийных поставок БМПТ "Терминатор" в российскую армию. Эти боевые машины предназначены для огневой поддержки бронетанковых войск. Они оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми ракетами "Атака-Т". Ожидается, что "Терминаторов" презентуют широкой публике на Параде Победы 9 мая.

Издание отмечает, что в распоряжении российских вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим. В то же время "Терминаторы" могут стать "хитом" на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности.

Концепция использования "Терминаторов" показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, например, в Сирии , машина может существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.