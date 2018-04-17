Запад восхищен уникальной российской машиной

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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Уникальная боевая машина. NI оценил российского «Терминатора» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" способны фундаментально изменить методы использования бронетехники на поле боя, пишет журнал The National Interest.
"Терминатор" — уникальная машина, созданная на шасси танка Т-72 или танка Т-90 (в зависимости от модели), но без основной 125-миллиметровой танковой пушки", — говорится в статье.
Ранее гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил о начале серийных поставок БМПТ "Терминатор" в российскую армию. Эти боевые машины предназначены для огневой поддержки бронетанковых войск. Они оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковыми ракетами "Атака-Т". Ожидается, что "Терминаторов" презентуют широкой публике на Параде Победы 9 мая.
Издание отмечает, что в распоряжении российских вооруженных сил уже есть арсенал эффективных боевых бронемашин, поэтому заказ для армии пока может быть небольшим. В то же время "Терминаторы" могут стать "хитом" на внешних рынках, особенно в странах, ведущих боевые действия против повстанцев на сложной местности.
Концепция использования "Терминаторов" показывает свою эффективность, и если это подтвердится в боевых условиях, например, в Сирии, машина может существенно изменить методы ведения боевых действий бронетанковыми войсками.
"Российские бронетанковые силы переосмысливают роль БМП на поле боя и рассматривают альтернативные варианты их использования для поддержки продвижения бронированной техники. Вопрос в том, что окажется лучше, а ответ — в том, что боевые машины должны обладать определенным запасом прочности и обеспечивать дополнительную огневую поддержку основным танкам", — заметил эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.
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