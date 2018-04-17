Восстановленного «парадного мамонта Сталина» показали на видео

Специалисты Музея военной техники в Верхней Пышме ( Свердловская область ) восстановили советский тяжелый танк T-35. Видео, на котором единственная в мире серийная боевая машина с пятью башнями запечатлена в движении, публикует телеканал «Звезда»

Танк был восстановлен по оригинальным чертежам и фотографиям. Его сборка проводилась на базе реставрационного цеха предприятия «Уралэлектромедь» и завершилась еще в начале 2016 года, однако тогда в машине не был установлен двигатель, поэтому она была не на ходу.

Т-35 — советский тяжелый пятибашенный танк, разработанный в Харькове в 1930-х годах в рамках популярной на тот момент в мире концепции многобашенных машин. Его вес составляет 55 тонн, длина корпуса почти 10 метров, высота — три с половиной метра. С 1933-го по 1941 год эти машины неизменно принимали участие в парадах в Москве и Киеве и получили прозвища «сухопутный броненосец» и «парадный мамонт Сталина».

Всего было выпущено 59 таких танков, большая их часть была потеряна в первый год Великой Отечественной войны. Единственный уцелевший оригинальный экземпляр танка Т-35 в настоящее время находится в танковом музее в Кубинке. К весне 2014 года он был отреставрирован и поставлен на ход.