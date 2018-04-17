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На Урале построили «Парадного мамонта Сталина» Т-35
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На Урале построили «Парадного мамонта Сталина» Т-35 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ugmk.com
Реставраторы из компании "Уралэлектромедь" воссоздали настоящего сухопутного монстра — единственный в мире серийный танк с пятью орудийными башнями Т-35. Команда из 20 специалистов трудилась над 40-тонной машиной целый год.
За основу реставраторы взяли оригинальные чертежи и фотографии танка. Так как на сегодняшний день остался всего один Т-35, который находится в подмосковном музее бронетехники, сообщает пресс-служба "Уральской горно-металлургической компании".
Т-35 — машина легендарная. Ее называли "Парадным мамонтом Сталина" и "Сухопутным броненосцем". Именно этот танк изображен на медали "За отвагу". На момент разработки, то есть в начале тридцатых годов прошлого века, он считался мощнейшим в мире. Все-таки не каждая бронемашина могла похвастаться таким арсеналом: в главной башне стояла 76 миллиметровая пушка, еще в двух — 45-миллиметровые орудия, а в остальных — пулеметы. Кстати, их по всему танку было расставлено до 7 штук.
Однако первые бои Великой Отечественной войны показали, что к 1941 году Т-35 успел безнадежно устареть. 500-сильный двигатель разгонял машину всего до 10 километров в час, а броня была слишком тонкой и хорошо защищала только от ручного стрелкового оружия. Поэтому противнику не составляло труда уничтожить огромный и неповоротливый танк. Хотя большинство Т-35 было потеряно из-за технических неисправностей, а не в бою.
В ближайшее время воссозданный на Урале Т-35 должен пройти ходовые испытания, после чего машина станет частью экспозиции музея "Уральской горно-металлургической компании" и будет участвовать в Парадах Победы 9 мая.
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