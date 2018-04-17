Пентагон vs Минобороны РФ: чьим данным верить?

Пентагон vs Минобороны РФ: чьим данным об итогах операции в Сирии верить?

Отчеты военных ведомств РФ США о результатах ракетного удара по Сирии отличаются настолько сильно, что один из этих отчетов никак не может быть правдой.

В Сирии «достигнута полная победа американского, а также британского и французского оружия над варварским режимом», которому не помогли ни химические атаки против собственного населения, ни помощь России, заявил президент США Дональд Трамп через несколько часов после ракетного удара трех стран НАТО по сирийским объектам, когда из трех акваторий на Ближнем Востоке союзники выпустили более сотни крылатых ракет.

«Цель достигнута!» — провозгласил Трамп.

Как пишет, в частности, The Washington Post , заявление Трампа слово в слово повторяет слова Джорда Буша, сказанные им в 2003 году после свержения иракского лидера Саддама Хусейна.

При этом оценки успешности ракетных ударов по трем сирийским объектам (два в Хомсе, один в Дамаске ) разнятся настолько, что кажется, что речь идет о разных войнах.

Я тебе, конечно, верю

По заявлению Пентагона , все 105 ракет поразили цели. Американское Минобороны в качестве доказательства публикует спутниковые снимки этих объектов «до» и «после» (точно как в рекламе средств для похудения).

По заявлениям же Минобороны РФ, сирийские средства ПВО сбили 71 ракету. Правда, каких-то вещественных доказательств, что противоракеты попали в свои мишени, не приводится. Имеющиеся в Сирии расчеты ПВО с российскими экипажами в ночь на субботу задействованы не были.

Одни аналитики сильно сомневаются в данных российского Минобороны, указывая, что, во-первых, проверить эти данные не представляется возможным, и на Арбате могли с таким же успехом назвать совершенно любую цифру.

Во-вторых, они обосновывают свой скептицизм тем, что сирийские ПВО вооружены устаревшим, еще советского образца, снаряжением, которое доказало свою низкую эффективность во время той самой войны в Ираке , победой в которой хвалился Джордж Буш

В третьих, эти аналитики приводят сделанные во время «воздушной битвы» снимки в качестве доказательства, что сирийские ПВО пускали ракеты вслепую: «Томагавки» идут к цели маневрируя, в то время как следы части противоракет доказывают баллистическую траекторию последних.

В частности, военный эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев полагает, что названная Минобороны РФ цифра сбитых ракет «скорее духоподъемная, чем технически обоснованная».

«Смущает в первую очередь оперативность, с которой Минобороны выдало эту цифру. Чтобы установить, какое количество ракет было сбито, надо отправить поисковые группы на места их падения, чтобы собрать фрагменты, а лучше — планки с номерами «изделий». На такие поиски уйдет несколько дней — в лучшем случае», — сказал он «Ридусу».

Но поскольку отчет МО РФ появился всего через несколько часов после победного заявления Трампа, совершенно ясно, что никаких обломков крылатых ракет в распоряжении авторов отчета быть еще не могло.

«Ответ на вопрос о верификации данных Минобороны РФ аналогичен ответу на вопрос о доверии к Минобороны как таковому, все прочее — уже частности. Если вы всему верите на слово — то у вас нет оснований сомневаться и в конкретном докладе. А по-иному надо ждать, что кто-то соберет и сложит вместе остатки сбитых ракет: ведь если только при подрыве противоракеты не сдетонировала боеголовка «томагавка», собрать вместе его куски не составит труда», — считает Денисенцев.

Я и сам всё это видел

Другие аналитики, напротив, склонны доверять цифре «71», тоже видя в ней свидетельство низкой эффективности, но не советско-сирийских средств воздушного прикрытия, а наоборот — американских крылатых ракет.

Константин Блохин. В частности, такой точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Он заявил «Ридусу» накануне, что «провал» субботней операции западных союзников в Сирии показал, что США перестали представлять военную угрозу для России (и Китая ).

Если хваленые американские «Томагавки», каждый стоимостью в полтора миллиона, не смогли по большей части преодолеть неэшелонированную, сугубо очаговую систему сирийских ПВО, оснащенную устаревшим советским вооружением, — то всем понятно, что США и подавно не справятся с более технологичным противником, Россией или Китаем, — считает К. Блохин. Не верь на слово

Разве могут быть сомненья

Как всегда во время боевых действий, верить на слово нельзя ни одной из сторон, но точно так же это не тот случай, когда истина лежит примерно посередине.

Как загадочно заявил «Ридусу» начальник штаба ПВО России в 2004—2009 годах Александр Маслов , «если думать своей головой, то все станет понятным и без комментариев».

«Подумать головой» помог «Ридусу» бывший заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан.

«Опубликованный фотоснимков для специалистов вполне достаточно, чтобы сделать выводы о том, что происходило над Сирией в субботнюю ночь, и не тупо повторять утверждения дилетантских СМИ, что российских, что западных», — утверждает он.

По анализу Лузана, видно, что сирийцы встретили американские «томагавки» огнем из разных систем ПВО, имеющихся у них на вооружении: советского производства зенитных систем «Квадрат» (20 ракет), «Оса», С-200, С-125 (не более 15 ракет), и российских «Буков-М2» (72 ракеты).

«Вы видите, как на этих снимках одни ракеты идут по баллистической траектории, а другая заходит на цель сверху и начинает повторять ее маневры? На этом снимке запечатлен как раз момент перехвата крылатой ракеты — яркая вспышка на траектории, подрыв боевой части ракеты-перехватчика», — объясняет он, что изображено на фотографии.

След самого «томагавка» на ночном небе не виден, так как крылатая ракета идет на аэродинамическом двигателе (как реактивный самолет), в то время как ракеты-перехватчики включают форсаж, который и «размазывается» на снимках в видимый след.

Это наш с тобой секрет

Но откуда взялась цифра в 71 сбитую ракету, приведенную в докладе Минобороны РФ?

Разумеется, посчитать на местности, сколько «томагавков» не достигли цели, невозможно; поэтому подтверждать цифры Минобороны РФ приходится умозрительно («подумав головой», по выражению А. Маслова)

Для этого Лузан советует принять во внимание, что из всех имеющихся у Сирии систем ПВО только «Буки» 4-го поколения (поставки 2013−14 годов) снабжены активной головкой самонаведения, и точность перехвата с их помощью не зависит от меткости экипажей — слабого места всех остальных сирийских средств ПВО.

«У сирийцев на вооружении состоит 18 комплексов «Бук». Каждый из них имеет по четыре ракеты. Учитывая, что точность попадания «Буков» близка к 100 процентам, мы и получаем путем умножения искомую цифру», — анализирует он.

«Буки», конечно, это не фиговые листья, но 18-ти этих комплексов физически недостаточно чтобы прикрыть все объекты, по которым нанесли удар западные союзники. Поэтому сирийцы прикрыли «Буками» наиболее важные для них объекты.

Это, в первую очередь, аэродромы базирования ВВС (по ним выпущено 46 ракет, 100 процентов сбито); вспомогательные аэродромы в Хомсе (25 ракет выпущено, сбито 72%); химзаводы (30 ракет выпущено, сбито 23%). В сумме это как раз и дает 71 сбитую ракету, о которых заявляют в Минобороны РФ.