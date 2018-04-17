СМИ: бронетехника армии США получит сенсорную защиту от огня из стрелкового оружия

ВАШИНГТОН, 17 апреля. / ТАСС /. Бронетехника Сухопутных войск США в скором времени будет оснащена «сенсорным щитом» для защиты от вражеского огня из стрелкового оружия. Об этом сообщил на своем сайте журнал The National Interest.

По его данным, разработчики такого щита существенно продвинулись в создании сенсоров, которые смогут практически молниеносно определять «источники» ведения огня для их максимально быстрого, а главное, прицельного подавления. Уже в 2019 году, как ожидается, эта система — Hostile Fire Detection (HFD) — будет готова к прохождению более официальных испытаний с целью определения ее пригодности для поступления на вооружение в армейские подразделения.

Создатели «сенсорного щита» отметили, что, хотя стрелковое оружие не представляет непосредственной угрозы для бронированной техники, новая защита позволит быстро выявлять и устранять потенциальную угрозу, поскольку открывающий огонь из стрелкового оружия противник может располагать и боеприпасами более разрушительной мощи. К тому же скорейшее подавление стрелкового огня обеспечит дополнительную защиту танковому десанту.

Создатели HFD, по сведениям журнала, используют для новой защиты инфракрасные и акустические сенсоры, а также новейшие технологии визуального восприятия, интегрированные в единую систему, в которой нехватка информации с одного датчика будет компенсироваться данными с других сенсоров, что обеспечит фокусирование на цели.

"Мы собираем все данные об угрозе, оцениваем ее с помощью сенсоров и вырабатываем алгоритм действий", — приводит издание слова заместителя руководителя Управления наземных боевых систем, систем ночного видения и электронных сенсоров Джина Клэйгера.

Он отметил, что анализ всей собираемой HFD информации потребует подключения возможностей искусственного интеллекта, поскольку без его помощи быстрая оценка данных сразу с нескольких сенсоров просто невозможна. «Искусственный интеллект также позволит анализировать и другую информацию, что позволит свести к минимуму ложные сигналы тревоги», — сказал Клэйгер.

Схожие системы обнаружения источников огня противника, как указал Клэйгер, уже используются в военной авиации, но для армейской техники требуются более «умные разработки». «На земле приходится иметь дело с гораздо большим количеством движущихся объектов», — пояснил он.