На Урале восстановят легендарную БМП «объект 765» 

Легендарную БМП-1, или, как еще называли боевую машину, "объект 765", восстановят на "Уралвагонзаводе". Мастера уже приступили к работе над опытным образцом, выпущенным в 1974 году.
"Долгие годы машину использовали на Челябинском тракторном заводе для разного рода испытаний, а в 2013-м решили передать УВЗ", — рассказали в пресс-службе нижнетагильской корпорации.
БМП была серьезно повреждена: она выработала свой ресурс и готовилась к уничтожению. Однако раритет решено было спасти — отреставрировать и передать в музей.
"Специалисты изучат чертежи, чтобы все конструкторские и производственные параметры техники были соблюдены. Эта достаточно долгая и кропотливая работа", — говорят на предприятии.
Внешний вид ходовой части «объекта 765» успешно восстановили. Машину вооружили 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 «Гром».