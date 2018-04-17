Как застрявший в болоте советский танк 13 дней держал круговую оборону

Изучая архивные данные Великой Отечественной войны, не устаешь удивляться стойкости и мужеству воинов Советской армии. Порой, некоторые поступки бойцов, защищавших нашу родину, находятся за гранью человеческих сил и возможностей, но, тем не менее, они происходили на самом деле. К подобным случаям можно отнести историю 328-го танкового батальона две недели державшего немецкую осаду.

Неприступная деревня

Одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны стало наступление войск Красной Армии на Северо-Западном направлении. Особенно тяжело проходилось бойцам в районе Псковской области . В условиях суровой зимы 1943-1944 годов, наши войска подошли к городу Невеля , удерживаемого фашистами. Согласно приказу командования 328-й танковый батальон 118-й отдельной танковой бригады должен был отбить у немцев небольшую, но, тем не менее, яростно защищаемую фашистами деревеньку Демешево. В наступление устремились семь танков Т-34. К сожалению, практически сразу на подступах к деревне атака захлебнулась. Шесть танков были подбиты, а седьмой в условиях снежной зимы на полной скорости влетел в болото и там застрял. Желая закрепить кратковременный успех, немцы в тот же день совершили несколько вылазок с целью добить экипаж танка, оказавшегося в трясине. Не тут-то было! Экипаж танка и сопровождавшая его пехота отбили атаку фашистов. Тем не менее, понимая, что долго в болоте им не продержаться, автоматчики сопровождающей группы вместе с тяжело раненным лейтенантом Ткаченко отступили к основным силам советских войск.

Оборона из болота