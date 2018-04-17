Как застрявший в болоте советский танк 13 дней держал круговую оборону 

Изучая архивные данные Великой Отечественной войны, не устаешь удивляться стойкости и мужеству воинов Советской армии. Порой, некоторые поступки бойцов, защищавших нашу родину, находятся за гранью человеческих сил и возможностей, но, тем не менее, они происходили на самом деле. К подобным случаям можно отнести историю 328-го танкового батальона две недели державшего немецкую осаду.
Неприступная деревня
Одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны стало наступление войск Красной Армии на Северо-Западном направлении. Особенно тяжело проходилось бойцам в районе Псковской области. В условиях суровой зимы 1943-1944 годов, наши войска подошли к городу Невеля, удерживаемого фашистами. Согласно приказу командования 328-й танковый батальон 118-й отдельной танковой бригады должен был отбить у немцев небольшую, но, тем не менее, яростно защищаемую фашистами деревеньку Демешево. В наступление устремились семь танков Т-34. К сожалению, практически сразу на подступах к деревне атака захлебнулась. Шесть танков были подбиты, а седьмой в условиях снежной зимы на полной скорости влетел в болото и там застрял. Желая закрепить кратковременный успех, немцы в тот же день совершили несколько вылазок с целью добить экипаж танка, оказавшегося в трясине. Не тут-то было! Экипаж танка и сопровождавшая его пехота отбили атаку фашистов. Тем не менее, понимая, что долго в болоте им не продержаться, автоматчики сопровождающей группы вместе с тяжело раненным лейтенантом Ткаченко отступили к основным силам советских войск.
Оборона из болота
В боевой машине, крепко сидевшей в болотной трясине, остался Виктор Чернышенко, которому исполнилось всего 18 лет и добровольно присоединившийся к нему опытный водитель-механик Алексей Соколов. При этом необходимо отметить, что как боец Соколов стоил десятерых, поскольку к декабрю 1943 года успел повоевать на Финской войне, а также пройти ад Сталинградской битвы. Он дважды горел в танке и остался жив. Являясь великолепным водителем, Алексей Соколов попытался вывести танк из болота, но безуспешно. При этом фашисты продолжали неистово атаковать несчастную машину и ее защитников. Казалось бы, сколько могут продержаться два человека в неподвижном танке под огнем численно превосходящего противника? День-два не больше. Советские солдаты продержались 13 дней! Они подпускали немцев поближе и открывали огонь из пулеметов. Единственным позитивным моментом было наличие большого количества боеприпасов. Но, рано или поздно и они должны были бы закончиться, тем более что атаки фашистов не прекращались, ни днем, ни ночью. Спустя неделю безуспешных попыток взять танк штурмом, немцы начали бить по нему прямой наводкой из орудий. Снаряды пробили броню и ранили защитников танка, но не сломили их воли к сопротивлению. [С-BLOCK] Замерзшие, истекающие кровью танкисты, продолжали отчаянное сопротивление до тех пор, пока к 12-тым суткам у них полностью не закончились боеприпасы. После того, как Виктор Чернышенко метнул в очередных приближающихся к танку немцев три гранаты, сорвав очередную атаку фашистов, в распоряжении бойцов осталась всего одна граната, которую они приготовили для себя. К счастью, она не понадобилась. На другой день, 30 декабря 1943 года советские войска освободили деревню Демешково, выбив из нее немцев. Защитников танка доставили в госпиталь. Виктор Чернышенко, перенес несколько операций, был награжден «Золотой Звездой» и выжил. Его товарищ Алексей Соколов, к сожалению, умер в больнице, так и не придя в сознание. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно.