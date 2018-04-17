Каких роботов конструируют в России

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб отмечает, что робототехника — это один из столпов четвёртой промышленной революции, разворачивающейся перед нашими глазами. И порождает борьбу между ведущими державами за право владеть лучшими машинами. Не отстаёт в этой гонке и Россия

Спасатели и помощники

Одна из самых удивительных разработок российских конструкторов — миниатюрный робот-разведчик, напоминающий насекомое. Цель этого созданного в Калининградском университете робота размером 10 сантиметров — поиск людей, оказавшихся под завалами и недоступных тепловизорам или нюху собак-спасателей.

Значительная скорость передвижения (до 30 сантиметров в секунду) и целый набор чувствительных датчиков смогут сделать этого робота незаменимым в помощи пострадавшим. Благодаря ему Россия оказалась в числе лидеров по миниатюрным ботам.

Самая популярная область применения роботов на сегодняшний день — реклама и продвижение. Япония Корея , ежегодно поражая мир всё более «человечными» образцами, способными подстраиваться под человеческую речь или обладающими мимикой, вышли в безусловные лидеры.

Однако видя значительный спрос на яркое средство рекламы, в конкурентную борьбу включаются и российские компании. Например, всё большую популярность набирает продукция российской компании Promobot, создаваемая специально для работы в людных местах.

ОАЭ, Чили и Бразилию. Такой робот способен днями напролёт обслуживать выставки, конференции, большие магазины, осуществляя навигацию, отвечая на вопросы и просто привлекая посетителей своим необычным видом. Стоит такая «игрушка» от 750 тысяч до 1,5 миллиона рублей, однако это не останавливает зарубежных партнёров: продукция Promobot уже экспортируется в США

Задача роботов — освободить человека от нудной нетворческой деятельности и заменить его в тех сферах, где требуется сила и выносливость или же существует риск для жизни. По международной классификации, такие роботы называются сервисными.

Например, в сфере торговли большую известность приобрели роботы из США, занимающиеся патрулированием торговых центров. Аренда такого охранника, не знающего усталости и «перекуров» обходится дешевле живого: около 6 долларов в час.

В этой сфере Россия пока ответила только роботом-продавцом: «девушка» Kiki, детище московской фирмы AlfaRobotics трудится в качестве продавца-консультанта. На складах сложную и ответственную работу погрузчика выполняет колёсная машина отечественной компании Ronavi Robotics, которая способна самостоятельно находить заданные товары на складе и доставлять их в место назначения.

Такие роботы — большой шаг в распространении E-commerce, набирающей обороты в России.

Сборщики и строители

Однако в области продуктивного применения роботов, то есть в роботизации производства, Россия пока отстаёт. По количеству промышленных роботов на 1000 рабочих наша страна отстаёт от среднемировых показателей, значительно уступая таким лидерам как Республика Корея, Япония и Сингапур

Причина у такого отставания проста: российские промышленники мало осведомлены о новшествах в сфере робототехники, кроме того, свою роль сыграли и антироссийские санкции, не позволяющие закупать роботов в странах Запада. К сожалению, на данный момент Россия не располагает производством роботов-манипуляторов, столь необходимых в машиностроении.

Единственная сфера промышленной робототехники, в которой у России есть конкурентное преимущество — это системная интеграция. Само «железо» для роботов производится за рубежом, однако программное обеспечение для этих машин, во многом, оставляет желать лучшего.

Здесь и кроется ниша для отечественных разработчиков, по праву носящих титул лучших программистов планеты. Например, значительным потенциалом обладает Пермская RCML, занимающаяся объединением промышленных роботов от разных производителей в единую сеть.

Защитники

Нельзя оставить без внимания такую важную сферу робототехники, как боевые машины. Военные эксперты считают, что программируемые роботы в войнах современного типа будут играть значительную роль, доминируя в воздухе, в море и на суше.

Воображение интернет-пользователей по всему миру поразил робот на четырёх лапах BigDog производства компании Boston Dynamics. Цель этого робота — служить «рабочей лошадкой» транспорта вооружённых сил США.

Российские конструкторы уверены, что будущее за колёсными и гусеничными боевыми роботами, и уже предложили свои аналоги. Наиболее перспективной российской разработкой считается настоящий электронный боец, робот «Нерехта», вооружённый 12,7-мм пулемётом и обладающим прочной бронёй.

«Нерехта» напичкана современными средствами, необходимыми для непрерывного и эффективного ведения боевых действий в любых условиях: робот оснащён тепловизором, лазерным дальномером, а также баллистическим вычислителем, значительно повышающим точность стрельбы.

Боевой робот пока не может принимать самостоятельных решений, однако обладает большими возможностями для модернизации: предполагается в будущем сделать его «верным оруженосцем» российского пехотинца в костюме «Ратник», способным прикрывать и выполнять устные команды «хозяина».

Считается, что пионером в деле боевого применения машин на дистанционном управлении был СССР. Во время Советско-финляндской войны было испытано несколько «телетанков», использовавшихся для прорыва Линии Маннергейма.

Тогда лёгкие Т-26 на радиоуправлении не показали желаемых результатов. Совсем другого ожидают от наследника советских машин, разведывательно-ударного комплекса «Вихрь». «Вихрь» создан на базе БМП-3 и обладает внушительным арсеналом, способным наносить удары как по сухопутному, так и по воздушному противнику. Российский боевой робот даже оснащён несколькими беспилотниками для разведки и корректировки огня.