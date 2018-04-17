Военные специалисты Приморского края рассказали о ремонте американского танка «Шерман» 

В Приморском крае военные специалисты приступили к ремонту американского танка «Шерман» времён Второй мировой войны, сообщает телеканал «Звезда».
Танк был отправлен в СССР по ленд-лизу в 1945 году, но утонул в Баренцевом море вместе с транспортным судном.
На катках «Шермана» по-прежнему можно отчётливо прочесть надпись US Tire. Видно и дату изготовления — октябрь 1944 года.
«С 45-го года пролежал в море. Естественно, практически все узлы и агрегаты сгнили. Сейчас проводим демонтаж. Башню демонтировали. Демонтаж ходовой части», — заявил командир ремонтно-восстановительного взвода центральной базы хранения бронетанковой техники Олег Редько.
По его словам, по результату специалисты уже будут смотреть, как дальше восстанавливать «Шерман».
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