Военные специалисты Приморского края рассказали о ремонте американского танка «Шерман»

Танк был отправлен в СССР по ленд-лизу в 1945 году, но утонул в Баренцевом море вместе с транспортным судном.

На катках «Шермана» по-прежнему можно отчётливо прочесть надпись US Tire. Видно и дату изготовления — октябрь 1944 года.

«С 45-го года пролежал в море. Естественно, практически все узлы и агрегаты сгнили. Сейчас проводим демонтаж. Башню демонтировали. Демонтаж ходовой части», — заявил командир ремонтно-восстановительного взвода центральной базы хранения бронетанковой техники Олег Редько.

По его словам, по результату специалисты уже будут смотреть, как дальше восстанавливать «Шерман».