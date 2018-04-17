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Его построили по оригинальным чертежам: смотрим в прямом эфире, как ездит пятибашенный танк Т-35
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Его построили по оригинальным чертежам: смотрим в прямом эфире, как ездит пятибашенный танк Т-35 

e1.ru 1 час назад
В музее военной техники в Верхней Пышме впервые покажут, как ездит Т-35. И это при том, что практически все шесть десятков выпущенных в СССР тяжелых танков были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Но в реставрационном цехе «Уралэлектромеди» построили Т-35, опираясь на оригинальные чертежи и фотографии.
Эта модель танка была спроектирована в начале 30-х годов прошлого века. Его длина — десять метров, ширина — чуть больше трех, а высота — три с половиной метра. Управлял танком экипаж из 9–11 человек.
Т-35 был гордостью советского танкостроения. Символом признания этого танка и того значения, которое ему придавалось, стал тот факт, что именно он изображен на знаменитой медали «За отвагу». Но в первый же год Великой Отечественной практически все машины погибли на боях сражений. Все дело в том, что он был слишком медленным (мог развивать скорость в 10 км/ч), имел небольшой запас хода и слабую бронемашину.
Ранее мы рассказывали о появлении Т-35 в коллекции УГМК, но тот экземпляр был макетом и не мог ездить.
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