Ещё
Представлен трейлер в духе Майкла Бэя для MechWarrior 5: Mercenaries
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлен трейлер в духе Майкла Бэя для MechWarrior 5: Mercenaries 

GameGuru 1 час назад
Фото: VGTimes.Ru
Piranha Games поделилась свежим геймплейным трейлером MechWarriors 5: Mercenaries. На видео демонстрируется возможность разрушения объектов на карте, сражение гигантских роботов друг с другом, а также уничтожение вражеских турелей и техники. Игра разрабатывается на передовом движке Unreal Engine 4.
MechWarrior 5: Mercenaries станет первой одиночной игрой в серии MechWarriors для PC за последние 15 лет. В игре будет представлена нелинейная кампания и кооперативный режим для 4 игроков.
Релиз нового MechWarrior запланирован на декабрь 2018 года.
GameGuru: последние новости
Ищем лучший игровой ноутбук от MSI Московский суд постановил заблокировать Telegram в РФ Каждый десятый американец удалил свою учетную запись в Facebook
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде оценили призыв к России от G7111
США ударят по Китаю44
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»265
Кто взорвет Сирию37
Создана «капсула самоубийств»30
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение