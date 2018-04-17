Представлен трейлер в духе Майкла Бэя для MechWarrior 5: Mercenaries

Piranha Games поделилась свежим геймплейным трейлером MechWarriors 5: Mercenaries. На видео демонстрируется возможность разрушения объектов на карте, сражение гигантских роботов друг с другом, а также уничтожение вражеских турелей и техники. Игра разрабатывается на передовом движке Unreal Engine 4.

MechWarrior 5: Mercenaries станет первой одиночной игрой в серии MechWarriors для PC за последние 15 лет. В игре будет представлена нелинейная кампания и кооперативный режим для 4 игроков.

Релиз нового MechWarrior запланирован на декабрь 2018 года.