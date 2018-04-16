Российские «Черные дыры» загоняли британскую подлодку

Российская подлодка помешала Британии ударить по Сирии

В ракетном ударе по Сирии должна была принять участие британская подводная лодка класса Astute, однако вместо этого ей пришлось маневрировать, чтобы избежать обнаружения российскими субмаринами и фрегатами. Об этом пишет РБК со ссылкой на Times

По данным издания, британскую подлодку преследовали две вышедшие с российской базы в Тартусе подводные лодки Kilo class по классификации НАТО , прозванные «черными дырами» за тишину хода. Речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка».

Также подлодку преследовали два российских фрегата. Противостояние длилось несколько дней.