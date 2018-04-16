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Российская подлодка спасла Сирию от Британии
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Российская подлодка помешала Британии ударить по Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости/Олег Кулешов
В ракетном ударе по Сирии должна была принять участие британская подводная лодка класса Astute, однако вместо этого ей пришлось маневрировать, чтобы избежать обнаружения российскими субмаринами и фрегатами. Об этом пишет РБК со ссылкой на Times.
По данным издания, британскую подлодку преследовали две вышедшие с российской базы в Тартусе подводные лодки Kilo class по классификации НАТО, прозванные «черными дырами» за тишину хода. Речь идет о дизель-электрических субмаринах проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка».
Также подлодку преследовали два российских фрегата. Противостояние длилось несколько дней.
Британская подводная лодка класса Astute может нести на своем борту 20 крылатых ракет «Томагавк». 11 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась направить к берегам Сирии подводные лодки с крылатыми ракетами. Их число не уточнялось.
Комментарии98  Ещё 4 источника 
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