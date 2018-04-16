Китай приготовил военный ответ США

Ракета как аргумент: Китай приготовил военный ответ на торговую войну с США

"В последние годы Китай упорно работал над созданием сверхдальней баллистической ракеты "Дунфэн" — главной задачей было добиться дальности полета 15 тысяч километров и более. При этом она несет нагрузку килотонного класса — несколько боеголовок с разделяющимися боевыми частями. Кроме того, китайцы стремились поставить на ракету так называемые гиперзвуковые блоки, которые позволят разогнать снаряд до огромных скоростей.

Китай показательно испытывал свои гиперзвуковые установки порядка восьми раз, и даже американцы признавали наличие у Пекина таких технологий. Но Штаты полагали, что КНР создает ракету для атаки их авианосцев в составе боевых групп кораблей. Китайцы ответили: их ракеты не настолько совершенны, и будут применяться для поражения стационарных объектов потенциального противника. Проще говоря, если Штаты решатся на военную агрессию, теперь Пекин имеет возможность ударить такими ракетами даже по Вашингтону", — отмечает специалист.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности. Руководство КНР объявило: оружие может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара. Название нового вида оружия не приводится, однако эксперты страны предположили, что речь идет о модификации баллистической ракеты средней дальности DF— 41 (Дунфэн). Ее дальность составляет около десяти тысяч километров.

"Единственное государство, которое сегодня может гарантированно уничтожить США — это Россия. Китай же приблизился к положению, при котором может нанести Штатам существенный урон — не полностью ликвидировать страну, а вывести основные объекты гражданской и военной инфраструктуры из строя. Многие страны такой урон оценивают, как ставящий их на грань существования.

Больше всего американцев пугает, что они точно не знают, сколько всего опасных для них баллистических ракет имеет Китай, какого они класса. Хотя Пекин и подписал договор о нераспространении ядерного оружия, договоренностей об ограничении стратегических наступательных вооружений с Вашингтоном он не заключал. Потому просто не предоставляет Штатам данные о своей военной мощи, что очень не нравится Пентагону", — подчеркивает военный эксперт.

Перехватить не удастся

Церемонию передачи нового вида вооружения в Китае состоялась в расположении неназванной ракетной бригады НОАК — ее показали центральные телеканалы страны.

"Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям", — сообщили в ходе репортажей.

И уточнили: развернутая система ракетного вооружения — самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами.

Еще в 2014 году Пентагон заявил о потенциальной опасности китайской DF-41 для США. Ракету назвали "большой военной угрозой", а ее создание — "подготовкой Китая к будущей войне". Новая ракета имеет дальность стрельбы более 10 тысяч километров. А скорость 8 чисел Маха, по данным Пентагона, позволит снаряд преодолеть имеющиеся у Штатов средства ПВО.

"США рассматривают Китай как некоего "черта в табакерке", который может выстрелить в любой момент. Но страшнее всего для Вашингтона то, что этот выстрел будет сделан совместно с Россией. Тогда у Штатов не останется никаких шансов на дальнейшее существование.

Пентагон сейчас пребывает в судорожных поисках "противоядия" — достойного военного ответа на новейшие технологии РФ и Китая, ставящие под сомнение военную мощь американцев. Однако на это у Штатов уйдет не один год. Пока американцы не отыщут такие технологии, в мире будет сохраняться определенный баланс сил.