Армия США начала разработку дронов, которые с помощью ИИ смогут определять цели

Армия США разрабатывает систему, которая позволит создать беспилотные летающие аппараты, управляемые искусственным интеллектом.

Недавно армия США объявила, что ведется разработка первых беспилотных летающих аппаратов, которые самостоятельно смогут выявлять и преследовать цель, используя для этого искусственный интеллект. Данная информация общедоступна и размещена на официальном сайте федеральной программы SBIR, по которой правительство финансирует и привлекает малый инновационный бизнес в свои проекты.

В описании сказано, что разработка может быть внедрена в беспилотные авиационные системы класса 1, 2 (UAS) для автоматического обнаружения, распознавания, классификации, идентификации целевого персонала и наземных платформ или других целей, представляющих интерес. Для решения этих задач аппараты будут использовать различные типы алгоритмов обучения, подобные искусственным нейронным сетям.

В то время как нынешние военные дроны всё еще контролируются человеком, новая технология сможет решать кого убивать практически без участия человека. После создания этих беспилотников, ИИ будет окончательно милитаризирован, что вызовет массу юридических и этических последствий для человечества.

Мы ранее писали о том, что в США испытывают самый быстрый в мире дрон для коммерческой доставки.

текст: Иван Маличенко, фото: