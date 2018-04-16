Аэропорт «Домодедово» покупает танковый эвакуатор

Аэропорт «Домодедово» приобретает у "Уралвагонзавода" бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1. Московский воздушный узел станет первым, который имеет подобную технику. Она войдет в аварийно-спасательную службу.

Мощности БРЭМ-1 хватает, чтобы тянуть груз весом свыше 125 тонн, сообщает пресс-служба аэропорта. То есть даже если крупный, широкофюзеляжный авиалайнер выедет за пределы взлетно-посадочной полосы в поле и там застрянет, то ремонтно-эвакуационная машина сможет его вытащить.

БРЭМ-1 построена на базе танка Т-72. С него сняли башню с пушкой, а взамен установили бульдозерный отвал и кран. Из вооружения на машине остался только тяжелый пулемет «Корд» калибром 12,7 миллиметров. Хотя на версии для «Домодедово» его, конечно, не будет.

Как понятно из названия, БРЭМ-1 предназначена для эвакуации поврежденной тяжелой бронетехники с поля боя. Двигатель машины выдает 1 тысячу лошадиных сил, а топлива в баках хватает на 700 километров.