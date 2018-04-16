Российско-индийскую ракету назвали лучшей в мире

Российско-индийскую ракету «Брамос» назвали лучшей в мире

Продукт российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace — ракета "Брамос" — назвали лучшей крылатой ракетой в мире. Благодаря уникальным характеристикам она стремительно завоевывает популярность у военных Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом сообщает интернет-журнал Military Watch.

Малайзии, Индонезии и По данным издания, "Брамос" может развивать скорость в 3 Маха, дальность стрельбы — 450 километров. Выпускаемая в корабельном, воздушном, сухопутном и подводном вариантах ракета может нести также ядерное оружие. Благодаря этому военные Вьетнама Сингапура проявили особый интерес к оружейной системе и намерены стать ее ведущими заказчиками.

Прежде всего "Брамос" прекрасно совместим с тяжелыми российскими истребителями Су-30, которые поставляются в страны Юго-Западной Азии. Кроме того, Вьетнам планирует вооружить этими гиперзвуковыми ракетами свои дизельные подводные лодки.

В армии Сингапура, по данным издания, под "Брамос" будут приспособлены американские истребители F-15E.

"Изобилие финансовых средств Индии и большой технический опыт России в области обороны могут привести к тому, что платформа "Брамос" станет одной из самых успешных крылатых ракет, доступных на мировых рынках вооружений", — считают авторы издания.

Справка "РГ"