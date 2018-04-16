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Российско-индийскую ракету назвали лучшей в мире
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Российско-индийскую ракету «Брамос» назвали лучшей в мире 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Продукт российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace — ракета "Брамос" — назвали лучшей крылатой ракетой в мире. Благодаря уникальным характеристикам она стремительно завоевывает популярность у военных Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом сообщает интернет-журнал Military Watch.
По данным издания, "Брамос" может развивать скорость в 3 Маха, дальность стрельбы — 450 километров. Выпускаемая в корабельном, воздушном, сухопутном и подводном вариантах ракета может нести также ядерное оружие. Благодаря этому военные Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Сингапура проявили особый интерес к оружейной системе и намерены стать ее ведущими заказчиками.
Прежде всего "Брамос" прекрасно совместим с тяжелыми российскими истребителями Су-30, которые поставляются в страны Юго-Западной Азии. Кроме того, Вьетнам планирует вооружить этими гиперзвуковыми ракетами свои дизельные подводные лодки.
В армии Сингапура, по данным издания, под "Брамос" будут приспособлены американские истребители F-15E.
"Изобилие финансовых средств Индии и большой технический опыт России в области обороны могут привести к тому, что платформа "Брамос" станет одной из самых успешных крылатых ракет, доступных на мировых рынках вооружений", — считают авторы издания.

Справка "РГ"

Универсальная крылатая ракета "Брамос" создана на основе российской противокорабельной крылатой ракеты "Яхонт". Свое название ракета названа в честь индийской и российской рек — Брахмапутры и Москвы. BrahMos способна развивать скорость 2,8-3,0 Маха, что в 3,5 раза больше скорости американской крылатой ракеты "Гарпун". Высота полета может достигать 15 километров, а максимально низкая высота — до 10 метров. Ракета несет боеголовку весом от 200 до 450 килограммов.
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