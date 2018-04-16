100 лет «Красной Армии»: Автомат А-3, опытный

В шестидесятые годы советские военные эксперты начали работу по созданию собственного комплекса оружия пехоты под патрон уменьшенного калибра с малым импульсом отдачи, с тем чтобы «догнать и перегнать» американцев с их новой на тот момент винтовкой М16 калибра 5.56мм. Результатом этих работ стал весьма удачный патрон 5.45х39мм, под который на конкурсной основе были начаты работы по созданию нового автомата и ручного пулемета. Ижевские оружейники под руководством М. Т. Калашникова также включились в конкурс, создав в конце шестидесятых годов на базе проверенного и хорошо освоенного 7.62мм автомата АКМ опытный автомат А-3 калибра 5.45мм.