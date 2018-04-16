СМИ: российские аэропорты обяжут обзавестись тягачами для эвакуации самолетов

В российских аэропортах могут появиться тягачи на базе танков. Как сообщают «Ведомости», Минтранс хочет законодательного обязать аэродромы с пассажиропотоком более полумиллиона человек в год иметь оборудование для эвакуации самолетов.

Идея приказа, как пишет газета, возникла после инцидента с Airbus А320 в январе прошлого года, когда из-за поломанной стойки шасси и невозможностью его быстро отбуксировать аэропорт Калининграда был закрыт на сутки. Участники рынка предполагают, что инициатива Минтранса связана с желанием загрузить госзаказами «Уралвагонзавод» — единственного производителя танков в России

В частности, аэропорт «Домодедово» уже заключил контракт с «дочкой» госкомпании на поставку тягача на базе танка Т-72. У «Внуково» уже есть два тягача на базе танка Т-55 еще с советских времен. Правда, новые, по данным издания, там покупать не планируют. Нужны ли гусеничные тягачи российским аэропортам? Об этом Business FM спросила генерального директора ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктора Горбачева:

— В каждом аэропорту есть пожарная и аварийно-спасательная служба. Она обеспечена всей техникой и всем оборудованием. На сегодняшний день вместо гусеничной колесная техника, но это типа «Урагана», техника, которая таскает ракеты, такая есть. Я не знаю, зачем нужна гусеничная техника, когда есть такая, которая отвечает требованиям и сертификации этой службы. Если поднять «Уралвагонзавод» и обеспечить какой-то работой дополнительно, это одно, потому что действительно это дорогостоящая вещь. Если говорить о мировой практике, то эта аварийно-спасательная служба не принадлежит аэропорту, она базируется в аэропорту, но она принадлежит службам, которые занимаются типа как у нас МЧС . Вот принадлежит им, и они закупают технику, оборудование.

— Говорят, что гусеничная техника нужна именно для того, чтобы решать проблемы, когда застревают самолеты в грунте.

— Вы имеете в виду, когда какая-то распутица весенне-осенняя. Но «Ураганы» — это восьми-десятиколесные машины, которые предусмотрены для военных, вот эта техника вполне устраивает. И зачем гусеничную технику еще брать? Гражданской авиации 95 лет, вот за 95 лет не было необходимости завезти туда гусеничную технику. В советское время это было проще, чем сейчас, и не такие деньги, деньги были централизованные. Но этого не делалось, потому что не требовалось.

— Случаев, когда обычная колесная техника не справляется, не было?

— Не было. Вся эта техника справляется и справлялась на сегодняшний день. Можно все что угодно обязать приобретать аэропортам, но все, что приобретается, это же не дается даром, все это потом ложится на нас с вами, на ставки и тарифы, которые применяются к авиакомпаниям, а авиакомпании потом перекладывают на билет. Вот и все.

В России 38 аэропортов с трафиком свыше 500 000 человек. Стоимость одного тягача на базе танка не сообщается, однако подержанная машина стоит около 12 млн рублей, сказал представитель «Внуково».