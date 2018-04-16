США хотят защитить «Абрамс» от «Арматы»

NI: США усиливают танки М1 «Абрамс» из-за российской «Арматы»

США продолжают развертывание систем активной защиты на боевых танках М1 «Абрамс» в Европе в рамках широкомасштабных усилий по укреплению бронетанковых бригадных боевых групп и противодействию так называемой «российской угрозе», пишет Natonal Interest.

Trophy для столкновений с "хорошо вооруженным противником"

Системы активной защиты (APS) используют датчики и радары, компьютерную обработку данных, технологию управления огнем и перехватчики для обнаружения и уничтожения или перехвата огня противника (например, РПГ и противотанковых управляемых ракет). Система APS Trophy, в настоящее время установленная на танках «Абрамс», предназначена для отслеживания и уничтожения огня противника с помощью всестороннего радара и компьютерной технологии управления огнем, которая запускает снаряд-перехватчик. Trophy особенно полезна в случае крупного боевого столкновения с таким хорошо вооруженным противником как Россия

Системы такого рода разрабатывались в течение многих лет, однако быстрый технологический прогресс вражеских противотанковых снарядов, ракет и РПГ заставляет армию быстрее развертывать APS на танках «Абрамс» в Европе.

Существуют некоторые виды оружия, которые по-прежнему представляют существенную угрозу для «Абрамсов», поэтому наличие системы APS, которая могла бы перехватывать вражеские снаряды до того, как они нанесут удар по танку, дает важную дополнительную защиту. Особой опасностью для танков «Абрамс» является возможность попадания вражеских снарядов в отсек для боеприпасов, что может привести ко вторичному взрыву.

Часто обсуждаемая проблема технологии APS заключается в необходимости разработки надлежащего протокола или тактик, методов и процедур, которые обезопасили бы идущих рядом с транспортным средством солдат от осколков и обломков снарядов после перехвата.

США хотят защитить "Абрамсы" перед "Арматой"

APS на танках «Абрамс», вполне естественно, является своего рода защитной технологией, которая призвана помочь танкам США в механизированной войне с высокотехнологичными танками противника, такими как российский танк T-14 «Армата». Этот 48-тонный танк способен развивать скорость до 90 километров в час, имеет дистанционно управляемую необитаемую башню и не имеет эжектора пушки. Экипаж из трех человек защищен бронированной капсулой.

«Армата» также имеет систему активной защиты, скорострельность — 12 выстрелов в минуту и гладкоствольную пушку калибра 125-мм, поэтому можно сказать, что Т-14 и «Абрамс» по своим возможностям примерно равны.

Усилия по модернизации танков «Абрамс», несомненно, направлены на то, чтобы противостоять любой угрозе, исходящей от танков страны-соперника, в том числе и Т-14. Опасения по поводу угрозы, создаваемой Т-14 «Армата», несомненно, заставляют разработчиков танков и вооружений работать с удвоенной силой.