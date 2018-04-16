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Новейший российский электронный взрыватель впервые представили за рубежом
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Новейший российский электронный взрыватель впервые представили за рубежом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые за пределами России представлен электронный взрыватель 3В48 к снарядам для танковых пушек калибра 125 мм.
Изделие вызвало большой интерес со стороны посетителей оборонного салона DefExpo India’2018, который проходил с 11 по 14 апреля на территории выставочного комплекса у морского порта города Ченнай.
«От классических взрывателей механического типа, 3В48 отличается электронной системой управления. Переход на нее является общей тенденцией последнего времени», — сообщил корреспонденту ТРК «Звезда» заместитель генерального директора по науке — главный конструктор НПО «Поиск» Игорь Александрович Оськин.
Благодаря электронике, после выстрела поддерживается информационный канал связи между танком и средством поражения цели. Во время движения последнего вдоль траектории, происходит установка параметров взрывателя. Для полного раскрытия преимуществ снарядов с взрывателями 3В48, танк оборудуется дополнительными средствами передачи данных по индуктивной линии.
Оборудование, установленное на танке, измеряет дистанцию до цели и выдает сигнал на установку взрывателя для достижения оптимальных параметров стрельбы. Электроника рассчитывает расстояние, при котором происходит воздушный подрыв снаряда для покрытия цели потоком осколков.
3В48 предназначен для работы с осколочно-фугасным снарядом ЗВОФ128. Замена более ранних моделей взрывателей на новый образец позволяет экипажам Т-90 и других типов основных боевых танков, оснащенных орудиями калибра 125-мм, более эффективно бороться с различными типами танкоопасных целей. Согласно каталогу НПО «Поиск», вес изделия составляет 800 грамм, максимальный диаметр 64мм, длина — 142мм.
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