Новейший российский электронный взрыватель впервые представили за рубежом

Впервые за пределами России представлен электронный взрыватель 3В48 к снарядам для танковых пушек калибра 125 мм.

Изделие вызвало большой интерес со стороны посетителей оборонного салона DefExpo India’2018, который проходил с 11 по 14 апреля на территории выставочного комплекса у морского порта города Ченнай.

«От классических взрывателей механического типа, 3В48 отличается электронной системой управления. Переход на нее является общей тенденцией последнего времени», — сообщил корреспонденту ТРК «Звезда» заместитель генерального директора по науке — главный конструктор НПО «Поиск» Игорь Александрович Оськин.

Благодаря электронике, после выстрела поддерживается информационный канал связи между танком и средством поражения цели. Во время движения последнего вдоль траектории, происходит установка параметров взрывателя. Для полного раскрытия преимуществ снарядов с взрывателями 3В48, танк оборудуется дополнительными средствами передачи данных по индуктивной линии.

Оборудование, установленное на танке, измеряет дистанцию до цели и выдает сигнал на установку взрывателя для достижения оптимальных параметров стрельбы. Электроника рассчитывает расстояние, при котором происходит воздушный подрыв снаряда для покрытия цели потоком осколков.

3В48 предназначен для работы с осколочно-фугасным снарядом ЗВОФ128. Замена более ранних моделей взрывателей на новый образец позволяет экипажам Т-90 и других типов основных боевых танков, оснащенных орудиями калибра 125-мм, более эффективно бороться с различными типами танкоопасных целей. Согласно каталогу НПО «Поиск», вес изделия составляет 800 грамм, максимальный диаметр 64мм, длина — 142мм.