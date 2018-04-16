Россия увеличила экспорт оружия из-за Сирии

«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед», — передает РИА «Новости» заявление Михеева, сделанное накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Он отметил также, что экспортный портфель оружейных заказов «Рособоронэкспорта» составляет на сегодня около 45 млрд долларов.