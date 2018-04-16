Ещё
Россия увеличила экспорт оружия из-за Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Россия увеличила экспорт оружия из-за Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Портфель оружейных экспортных заказов растет из-за Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия из-за рубежа, сообщил гедиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед», — передает РИА «Новости» заявление Михеева, сделанное накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Он отметил также, что экспортный портфель оружейных заказов «Рособоронэкспорта» составляет на сегодня около 45 млрд долларов.
«Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%», — сказал он.
Напомним, 12 марта 2018 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Кожин заявил, что Россия перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году, несмотря на усиливающееся санкционное давление.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперты сравнили российский танк Т-90 с американским «Абрамсом» Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты820
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа163
Глава Франции выдвинул обвинение России833
За Асада: понедельник начинается с санкций255
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение