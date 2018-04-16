«Прорыв» против «Абрамса»: эксперты сравнили Т-90 и американский Abrams

Аналитики заявили, что по многим параметрам боевые машины довольно схожи, и назвали главное условие победы одного из них в случае военного столкновения.

Эксперты американского издания National Interest сравнили российский танк Т-90 и основной боевой танк США Abrams. Специалисты попытались выяснить, какая из бронемашин одержит победу в бою в случае военного столкновения.

Исследователи проанализировали характеристики М1А2 Abrams последней модификации SEP v3 и Т-90М. По их мнению, по многим параметрам боевые машины довольно схожи, в том числе и по качеству боеприпасов.

Бронебойные снаряды М829А4 у Abrams способны пробивать защиту нового поколения, включая динамическую защиту «Реликт», при этом, несмотря на то, что Т-90 стреляют принятыми на вооружение еще в 90-х годах снарядами «Свинец», они также обладают высокой поражающей способностью.

В плюс российскому танку идет тот факт, что он оснащен противотанковыми ракетами «Инвар» в отличии от своего американского «конкурента», который не имеет возможности использовать подобные боеприпасы.

Т-90 обладает лучшей маневренностью, однако у М1А2 установлены более современные тепловизоры, отмечают аналитики.

Эксперты заключили, что в прямом столкновении обе машины способны с одинаковой точностью пробить броню друг друга, и при равной силе победа будет зависеть только от опыта членов экипажа.

Ранее российские специалисты объяснили, почему новый танк Т-90М в 2-3 раза по показателю «Эффективность/стоимость» превосходит зарубежные аналоги.