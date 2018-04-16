В США попытались предсказать исход танкового боя Т-90М с новым Abrams

The National Interest называет российский Т-90М опасным оружием и задается вопросом, сможет ли эта машина победить в противостоянии с лучшим танком США Abrams M1A2 SEP v3.

В публикации отмечается, что T-90M имеет практически все, что свойственно современным западным танкам. Кроме того, на танке появился эффективный комплекс динамической защиты «Реликт» и противокумулятивные решетчатые экраны. Также предполагается, что на T-90M будет установлен комплекс активной защиты «Афганит». При этом повысилось точность танкового орудия, улучшились система управления и радиостанция.

Abrams M1A2 SEP v3 также прошел модернизацию. Например, на машине установлены более совершенные тепловизоры, прицелы и радиостанция, а также система активной защиты Trophy. Хотя орудие осталось практически неизменным, появилась возможность использовать новые боеприпасы.

Как пишет издание, сравнение показывает, что вооружение двух танков практически одинаково. Применяемые боеприпасы тоже относительно схожи. Но при этом отмечается, что T-90M может использовать не только снаряды «Свинец», «которые считаются довольно летальными», но и ракеты «Инвар».

В качестве сильной стороны «американца» The National Interest отмечает возможность быстрого обнаружения противника благодаря тепловизору третьего поколения, но признает, что более легкий T-90M превосходит конкурента в мобильности.

"Вступив в перестрелку, оба танка, вероятно, смогут подбить противника, а их орудия будут стрелять одинаково точно", — говорится в публикации. При этом делается вывод о том, что в таком бою победа будет зависеть от уровня квалификации экипажа.